بالصور.. طفلتان ملتصقتان عشقتا الحياة بجسد واحد وترفضان عملية الانفصال

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على توأم سيامى نادر من نوعه فى تايلاند، لا يتكرر إلا مرة كل 2.5 مليون حالة ولادة، حيث ولدت الطفلتان "بين وبان"، 7 أعوام، ملتصقتان من منطقة الفخذ وتمتلك كل منهما رأسا وجذعا وذارعين منفصلين بينما يتشاركان الأطراف السفلية، وتتحكم كل فتاة فى ساق واحدة وهو ما جعلهما يضطران للمشى باستخدام أيديهما.

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، إلا أن الطفلتين نجحتا فى التأقلم والانتصار عليها وتعلمتا أن يقوما معا بكل شىء بداية من الأكل والمشى وارتداء الملابس وحتى ركوب الدراجة.

وعلى الرغم من تأكيد الأطباء وجود احتمالية كبيرة لنجاح عملية الفصل إلا أن الرابطة والعلاقة القوية بين الأختين جعلتهما ترفضان ذلك وأكدتا أنهما تريدان أن تظلا ملتصقتين معا للأبد، حيث تشعران بأنهما حالة نادرة وفريدة من نوعها، كما أن أسرتهما ترفض ذلك أيضاً.

ومن جانبهم، أوضح أفراد أسرة "بين وبان"، أن الفتاتين رغم كل هذه الظروف تشعران بالسعادة، وتحبان الغناء وتستمتعان بتناول الأيس كريم وتساعدان بعضهما فى ارتداء الملابس وكما تتشاركان الضحكات، إلا أنهما فى الوقت نفسه تمتلك كل منهما شخصية مختلفة، وتحب إحدى الفتاتين قص شعرها بينما تفضل الأخرى أن تترك شعرها طويلا، هذا بخلاف اتسامهما بالعناد، حيث تنفذان دائما ما يدور برأسيهما ولا تريدان أن يملى أحد عليهما ما يجب فعله.

ولم تمنع هذه الظروف الصعبة "بين وبان" من التعليم، حيث التحقتا بمدرسة لذوى القدرات الخاصة وعلى الرغم من شعور أصدقائهما بالدهشة والاستغراب من اجتماع طفلتين فى جسد واحد إلا أنهما مع مرور الوقت اعتادوا على الأمر.

وتأمل الأسرة أن يساهم التعليم فى منح الفتاتين المهارات اللازمة كى يستقلان بذاتهما وتعتمدان على أنفسهما فى المستقبل، وأكد المدرسون أن الفتاتين تتمتعان بقدرات عقلية واعدة، كما أعربت جدة "بين وبان" عن أمنيتها أن تلتحق الفتاتان بالجامعة حتى تصبحا طبيبتان وتساعدان من يعانون من مشاكل طبية.

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