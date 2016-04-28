بالصور.. "شئون الحرمين الشريفين" تعلن طلاء حلقات تثبيت كسوة الكعبة بالذهب

أعلنت الإدارة العامة للمشاريع، برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، طلاء حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة بالذهب، بالتعاون مع الشركة المنفذة وأحد المصانع الوطنية المتخصصة .

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المهندس سلطان بن عاطى القرشى، مدير عام المشاريع بالرئاسة، أكد بدء العمل على نظافة وتلميع الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة والمصنوعة من مادة الأستانلس الاستيل ( L 316 ) غير القابل للصدأ، ووضع الطلاء وفق الأصول الفنية لمثل هذه الأعمال، والطلاء بالذهب عيار (24) على ثلاث مراحل وبسماكة خمسة مايكرون ومعالجة الطبقة الخارجية للحلقة ووضعها فى المغاطس الكهربائية، ومعالجتها بالأفران الحرارية التى تصل إلى (180) درجة، ودهانها بمادة اللكر للحماية من المؤثرات المناخية .

وأشار "القرشى" إلى أن الشركة المنفذة بدأت تركيب الضلع الشمالى من الكعبة المشرفة بعدد (11) حلقة، ولا يزال العمل مستمراً لتذهيب الحلقات المتبقية للجهات الثلاث من كسوة الكعبة .

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