قوات الجيش العراقى تقتل 29 من داعش بالأنبار

تمكنت قوات الجيش العراقى بإسناد من التحالف الدولى من قتل 29 إرهابيًا من تنظيم داعش خلال العملية العسكرية لتحرير منطقة "الدولاب" بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكر مصدر عسكرى أن القوات التابعة لقيادة "عمليات الجزيرة" قتلت 8 إرهابيين وتدمير مخزن للعتاد ومفرزة "هاون" عيار 120 مم بقصف مدفعى، مشيرا إلى أنه تم تفكيك اكثر من 200 عبوة ناسفة بواسطة قوة من قيادة العمليات والفرقة السابعة بالجيش فى منطقة "الدولاب".

وأضاف أن طيران التحالف الدولى قصف مواقع داعش فى منطقة الدولاب، مما أسفر عن مقتل 21 إرهابيا من داعش وتدمير سيارتين مفخختين وملجأين لعناصر داعش ومنصتين لإطلاق الصواريخ وثلاث مدافع لإطلاق قذائف الهاون عيار 120 مم ومخزن للعتاد فى منطقة "الدولاب".

من جهة أخرى، حررت قوات "الحشد الشعبى" طريق الصينية- حديثة فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق وكبدت مسلحى داعش خسائر فى الأرواح والمعدات.

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