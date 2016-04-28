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الأمم المتحدة تطالب بإيصال مساعدات عاجلة إلى 35 منطقة محاصرة فى سوريا

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الأمم المتحدة تطالب بإيصال مساعدات عاجلة إلى 35 منطقة محاصرة فى سوريا الأمم المتحدة تطالب بإيصال مساعدات عاجلة إلى 35 منطقة محاصرة فى سوريا

> طالبت رئيس مجموعة العمل الإنسانى بالأمم المتحدة يان إيجلاند، اليوم الخميس، بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى 35 منطقة محاصرة فى سوريا.

ونقلت قناة (العربية) عن إيجلاند قوله بعد اجتماع أسبوعى للقوى الكبرى والإقليمية الأعضاء فى المجموعة الدولية لدعم سوريا :" إن الوضع فى حلب "كارثي" بعد غارات دامية شنت الليلة الماضية على مستشفى"، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لايمكن التعبير عن مدى فداحة الوضع فى الساعات أو الأيام المقبلة على مدينة حلب.

وأضاف المسئول الأممى أنه تم إبلاغ أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا مباشرة اليوم بالتدهور الكارثى فى حلب خلال اليوم أو اليومين الأخيرين، وكذلك فى أجزاء من منطقة حمص .

وشدد مسؤول الأمم المتحدة أيضا على ضرورة السماح بوصول المساعدات إلى 35 منطقة محاصرة، ويصعب الوصول إليها خلال مايو المقبل.
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مصر 365

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