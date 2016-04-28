معالم السياحة في أندبره الأوروبية

"سيدتي. نت" يدعوك لزيارة العاصمة الاسكتلندية أندبره، لتتأكدي بنفسك ان كانت تستحق لقب "أثينا الشمال". في ما يأتي، معالم السياحة الأبرز في المدينة:

| قلعة أندبره: تقع القلعة الملكية على صخرة تعود إلى عهد ديفيد الأول، أي إلى القرن الثاني عشر. وقد استمر الموقع المذكور، مقرّ الإقامة الملكية حتى سنة 1603. وبحلول القرن السابع عشر، استخدمت القلعة كثكنة عسكرية، وبرزت أهميتها كجزء من التراث الوطني في اسكتلندا منذ أوائل القرن التاسع عشر، وأصبحت واحدة من مناطق الجذب السياحي في بريطانيا الأكثر زيارة؛ فهي تضم موقع النصب التذكاري للحرب الوطنية الاسكتلندية ومتحف الحرب الوطني في اسكتلندا.

هناك، يمكن الاستمتاع بالجولات المصحوبة بمرشدين، فضلاً عن توفّر جولة دليل صوتي في ثماني لغات.

| "رويال مايل": يشير "رويال مايل" إلى الطريق الذي يربط قلعة أدنبره بقصر هوليرود هاوس، حيث تصطف المباني الطويلة والمعالم التاريخية والفنادق والمتاحف والمقاهي والمطاعم. وفي نهاية الطريق، يمكن العثور على "قلعة هيل" التي تشمل البرج المشرف على المدينة، و"متحف الكاتب" الذي يحوي مخطوطات ولوحات تذكارية للشاعر روبرت بيرنز.

| "شارع الأمراء": يمتدّ الشارع لمسافة ميل تقريباً؛ تصطف على جانبيه الحدائق الملونة والمحلات التجارية الأنيقة التي تقدّم بضائع متفاوتة الجودة، فضلاً عن عدد من المقاهي والفنادق والمطاعم ذات السمعة الطيبة، والمعالم التاريخية بما في ذلك: نصب السير والتر سكوت، ونصب ديفيد ليفينغستون التذكاري.

| "المتحف الوطني": منذ افتتاحه في سنة 2011، أصبح المتحف الوطني يجذب المسافرين إلى اسكتلندا، مع ما يقرب من مليوني زائر كل عام. وهو يضمّ المجموعات الوطنية الأثرية والتحف في العصور الوسطى، بالإضافة إلى عروض تركّز على التاريخ الطبيعي والجيولوجيا والفن والعلوم والتكنولوجيا وأكثر من 8000 قطعة معروضة تشمل النعجة دوللي أول حيوان ثديي مستنسخ في العالم.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

للإقامة في "أدنبرة":

- فندق "هوارد": يقع في المدينة الجديدة بالقرب من حدائق شارع الأمراء، ويبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من معرض الفنون، ومسرح "بلايهاوس". هو عبارة عن ثلاثة بيوت مصممة على طراز جورجيا، مع غرف فخمة مناسبة للميزانيات العالية. ويتسع المطعم فيه لأربعة عشر فرداً، حيث تقدم أشهى الوجبات.

- فندق "كيرن": يقع هذا الفندق المجدّد حديثاً، على بُعد 800 متر من محطة قطار أدنبرة. وهو يناسب الميزانيات المعقولة، خصوصاً أنّه يتمركز في بقعة تحوي المتاجر والمسارح، وتشهد على حياة ليلية صاخبة في "شارع برينسيس"، وذلك على بُعد 300 متر من مسرح "بلايهاوس".