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ديلى ميل: عشب البحر وسيلة منع حمل مبتكرة تهدد عرش اللولب والأقراص

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ديلى ميل: عشب البحر وسيلة منع حمل مبتكرة تهدد عرش اللولب والأقراص ديلى ميل: عشب البحر وسيلة منع حمل مبتكرة تهدد عرش اللولب والأقراص
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث وسيلة لمنع الحمل قد تغنى السيدات عن استخدام اللولب وأقراص منع الحمل وذلك باستخدام كرات دقيقة لزجة مصنعة من مادة سكرية توجد فى عشب البحر، وأثبت التجارب الحيوانية فاعليتها فى منع حدوث الحمل.

وتعرف هذه الكرات باسم " ZP2 peptide beads"، وهى متناهية الصغر بحيث تغطى 8 ملايين وحدة منها عقلة إصبع صغيرة، ويتم وضع هذه الكريات داخل الرحم بأعداد هائلة بحيث تعمل كطُعم للإيقاع بالحيوانات المنوية والحول دون وصولها لقناة فالوب وبالتالى لا يحدث تخصيب أو حمل، وخاصةً أن هذه الكرات مغلفة بمادة توجد على الغلاف الخارجى لبويضة المرأة، وهو ما يجعلها تشبه البويضات ويجذب الحيوانات المنوية إليها.

وأضاف التقرير أن هذه الوسيلة المبتكرة ستحمى السيدات من الآثار الجانبية المختلفة التى تتسبب فيها حبوب منع الحمل الهرمونية مثل تقلبات المزاج وزيادة الوزن والمخاطر المتعلقة بالسرطان.

المثير أن هذه الكرات الدقيقة يمكن أن تستخدم لمنع الحمل لفترات طويلة ويمكن التخلص منها فى أى وقت ليحدث الحمل بعد ذلك بشكل طبيعى ودون مشاكل.

وأضاف الباحثون أن هذه التقنية يمكن استخدامها أيضا لاختيار الحيوان المنوى الأمثل لاستخدامه خلال تقنيات الإخصاب المساعد المعروفة باسم أطفال الأنابيب، ومن المنتظر أن تبدأ قريبا التجارب على الإنسان للتأكد من فاعليتها.


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