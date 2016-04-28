تقرير في الجول – حسام باولو يخطو بثبات نحو إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل في الدوري

لا نملك أمام السجل التهديفي الرائع لهذا اللاعب إلا أن نرفع القبعة ونصفق، فهو يسير بخطى ثابتة نحو إنجاز تاريخي لم يتحقق مطلقا في الدوري المصري الممتاز.

فإذا حقق حسام باولو مهاجم سموحة لقب هداف الدوري هذا الموسم، سيكون أول لاعب في التاريخ ينال هذا الشرف موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

فلم يحدث من قبل أن حقق هذا الإنجاز "عتاولة" الدوري المصري الذين لعبوا لأكثر من فريق وتوجوا بلقب الهداف مثل السيد الضظوي وجمال عبد الحميد وحسام حسن وأحمد الكاس وعبد الحميد بسيوني.

هناك من حقق هذا اللقب مع فريقين مختلفين لكن ليس في موسمين متتاليين، فالسيد الضظوي أسطورة المصري والأهلي حققه في الخمسينيات من القرن الماضي، وكذلك فعل الهداف التاريخي للفراعنة حسام حسن.

الضظوي توج بلقب هداف الدوري 4 مرات، أعوام 1949 و1951 و1953 مع المصري، وفي عام 1959 ناله بقميص الأهلي.

أما قائد الفراعنة السابق حسام حسن، فكان هدافا للدوري موسم 1998-1999 مع القلعة الحمراء قبل رحيله بعام واحد، وبعد 3 سنوات اقتنصه مرة أخرى بالقميص الأبيض للزمالك.

الداخلية

ما يحسب لباولو – الذي توج بلقب هداف أطول دوري في تاريخ مصر 2014-2015 بـ20 هدفا – هو أنه حقق هذا الإنجاز مع فريق يصارع على الهبوط.

فالداخلية كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي حتى الجولة الأخيرة، إلى أن تأكد نزول الجونة بفارق 3 نقاط فقط.

ورغم معاناة الداخلية وخسارته 13 مباراة، استمر باولو دون هوادة في دك شباك الخصوم واحدا بعد الأخر إلى أن فقد باسم مرسي هداف الزمالك (البطل ذلك الموسم) الأمل في اللحاق به بعد وصوله للرقم 18.

كان باولو هو رأس الحربة الأقوى في الدوري، سجل نصف أهداف الداخلية تقريبا (20 من 43).

باولو Vs مروان

أقرب المهددين لفقدان باولو لهذا اللقب في الموسم الحالي هو نجم الإسماعيلي المتألق مروان محسن، فالأخير سجل 11 هدفا حتى الآن مقابل 14 لباولو الذي يتصدر قائمة الهدافين.

المعدل التهديفي المذهل لباولو هو الذي يرجح كفته أمام أي مهاجم أخر في الدوري، فإذا استمر بنفس المستوى سيفتح له الدوري أوسع أبوابه لدخول التاريخ.

فصاحب الـ32 عاما يسجل هدفا كل 122 دقيقة، هو المعدل الأفضل في الدوري المصري، يأتي خلفه لاعب وادي دجلة ستانلي أوهيانوتشي صاحب الـ10 أهداف (هدف كل 161 دقيقة).

أما مروان، فيسجل هدفا كل 193 دقيقة. وعبد الله السعيد هداف الأهلي متصدر المسابقة يسجل كل 202 دقيقة، ويبلغ معدل أحمد رؤوف مهاجم المصري هدفا لكل 204 دقيقة.

خالد قمر

يقال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ورغم أن خالد قمر هو زميل باولو في سموحة إلا أن إصابته بالرباط الصليبي فتحت الباب أمام الأخير للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق السكندري.

ففي بداية الموسم الحالي كان باولو لاعبا احتياطيا في سموحة، رغم أنه كان هدافا للدوري الموسم الماضي ولم يقدم قمر المردود المنتظر مع الزمالك إلا أن الأخير فُضل عليه.

وربما لو كان باولو لاعبا أساسيا في سموحة منذ بداية الموسم لازداد عدد أهدافه، ففي أول 10 لقاءات من الموسم سجل فقط 3 أهداف لأنه شارك أساسيا 4 مرات فقط.

بعد إصابة قمر مباشرة انطلق باولو كالصقر ليسجل 11 هدفا في 14 مباراة، فقط شباك الزمالك وبتروجيت والأهلي سلمت منه خلال هذه الفترة.