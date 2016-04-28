رسميا - تأجيل لقاء الزمالك في الكأس.. والأهلي يواجه الحدود في السويس

تقرر رسميا تأجيل مباراة الزمالك واتحاد الشرطة الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر إلى أجل غير مسمى في ظل عدم الحصول على موافقة الأمن.

وتم أيضا نقل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في نفس الدور يوم السبت إلى استاد السويس.

وكان من المفترض إقامة مباراة الزمالك في الإسماعيلية إلا أن مديرية الأمن في المدينة الساحلية رفضت الأمر لاستضافتها في نفس اليوم لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

ورفضت بدورها مديرية أمن القاهرة استضافة اللقاء مما استدعى اتحاد الكرة لتأجيله.

وكان لقاء الأهلي حائرا بين الإسكندرية والسويس إلى أن استقر في الأخيرة.