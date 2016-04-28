فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ملك البحرين لشرم الشيخ

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، أبوابها منذ قليل، استعدادًا لمغادرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عصر اليوم الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ بعد زيارة رسمية للقاهرة استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

صرف العاملين بالمطار قبل مواعيد العمل لتأمين مغادرة ملك البحرين لشرم الشيخ

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