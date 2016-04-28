كيف تحددين نوع النزلة المعوية التي أصابت طفلك بنفسك؟

تعتبر النزلة المعوية من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة مولودك، وقد كانت السبب الرئيسي لوفيات المواليد قديماً بسبب أعراضها الحادة والسريعة من القيء والإسهال، والتي كانت تعالج خطأ للأسف؛ وعن تحديدها وكشف أساليب العلاج يرشدنا الدكتور إيهاب الإمام أخصائي طب الأطفال:

أجيبي بنفسك عن الأسئلة الآتية:

• هل ابني يذهب إلى الحمام أكثر من 3 مرات في اليوم؟

• هل شكل برازه يكون سائلاً في كل مرة؟

• هل ينزل مع البراز مخاط أو دم؟



إجابات

• إذا كان برازه سائلاً مثل الماء، وليس له رائحة فهو إسهال فيروسي.

• إذا كان إسهاله مثل الماء، وله رائحة كريهة فهو إسهال بكتيري.

• إذا كان الإسهال فيه دم أو مخاط أو الاثنان معاً، ورائحته كريهة فهو إسهال طفيلي «دوسنتاريا».

• قد يترافق مع الأعراض السابقة ارتفاع في الحرارة، وقيء.



العلاج

عوضي الطفل بالسوائل عن طريق محلول معالجة الجفاف، ويتم ذلك بتحليل الكيس في 200 ملم من الماء المغلي، واعطيه لطفلك على دفعات؛ لكي لا يتقيأ بمعدل ملعقة كل دقيقة بعد الإسهال مباشرة، وكل مرة يكون مجموع ما تقدمينه له فنجاناً تقريباً أي 50 ملم.

أسئلة لأعرف أكثر

هل أضع محلول معالجة الجفاف في البزازة؟

أكبر خطأ؛ لأن قيمة المحلول أن يتم امتصاصه ببطء.

ابني يرفض المحلول؛ لأن طعمه سيئ

يمكنك وضعه قليلاً في الثلاجة وتقديمه له، فيصبح طعمه أفضل.

• كيف أعرف أن طفلي وصل إلى مرحلة الجفاف؟

إذا أصيب بـ لهفة على شرب الماء - تصبح العين غائرة - يصبح الطفل عصبياً - قد يغيب الطفل عن الوعي.

• ما هو علاج درجات الجفاف؟

المرحلة الأولى: تكون في البيت بمحلول معالجة الجفاف.

المرحلة الثانية: في البيت والمسشفى بتقديم محاليل وريدية.



• علاج النزلة المعوية بأنواعها:

1. النزلة الفيروسية: يقدم له المحلول، وفي حالة عدم الاستجابة تقدم له المحاليل الوريدية في المشفى.

2. النزلة البكتيرية: يضاف لمحلول معالجة الجفاف مضاد حيوي يحدده له الطبيب.

3. النزلة الطفيلية: يقدم له دواء الفلاجيل لثلاثة أيام مع المحلول.



ماذا يأكل طفلي أثناء النزلة المعوية؟

• الأرز - شوربة الخضار - شاي خفيف مع بسكويت سادة - بطاطس مسلوقة - جزر مسلوق - معكرونة مسلوقة بدون إضافات.