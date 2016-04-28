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صور.. حبس مدرس 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالفيوم

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13081971_1200565663317235_1896516615_nمراسل «ONA»:

أمرت نيابة مركز  أبشواى بمحافظ الفيوم، اليوم الخميس، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور مركز يوسف الصديق بقيام مدرس بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت حملة تحت اشراف الرائد محمد خضر رئيس مباحث يوسف الصديق ومعاونيه النقيب محمد عبد الحكيم والنقيب حسين وحيد  من ضبط “على عبد المنعم 40 سنه” مدرس ومقيم بناحية قارون بمركز يوسف الصديق وبحوزته ” 500 قرص ترامادول مخدر ـ ومبلغ مالي 6250 جنيه حصيلة البيع للمواد المخدرة “.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1275 اداري يوسف الصديق، وباشرت النيابة التحقيق.

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