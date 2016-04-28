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بالصور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير 40 منزلاً بقرية عقيلة سعد

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بالصور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير 40 منزلاً بقرية عقيلة سعد بالصور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير 40 منزلاً بقرية عقيلة سعد
افتتح اللواء طارق نصر محافظ المنيا اليوم، أعمال تطوير وإعادة إعمار عدد 40 منزلا بقرية عقيلة سعد التابعة لمركز ومدينة المنيا، بتكلفة إجمالية قدرها 900 ألف جنيه، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير القرى الأكثر احتياجا والتى تشمل 21 قرية.

أشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى لكل المحتاجين والمستحقين، خاصة فئة الأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وحل مشكلاتهم، كما أنها تساهم فى تلبية احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع، مؤكداً أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا هاما لا يمكن إغفاله فى طريق التنمية والتقدم.

وأكد على دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابى والمساهمة فى برامج التنمية بالمحافظة والتى تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

من جانبه أعلن سيد الشوربجى مدير فرع جمعية دار الأورمان بالمنيا، أن المرحلة القادمة ستشمل 4 قرى بإجمالى 160 منزلا، موضحا أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل من أبناء القرية، وذلك عقب إجراء بحث اجتماعى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
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