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محافظ المنيا يشارك باحتفالات عيد القيامة بحضور 4 قداسات وزيارة 5 كنائس

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محافظ المنيا يشارك باحتفالات عيد القيامة بحضور 4 قداسات وزيارة 5 كنائس محافظ المنيا يشارك باحتفالات عيد القيامة بحضور 4 قداسات وزيارة 5 كنائس
يشارك اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، المواطنين الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، بحضور 4 قداسات، وزيارة 5 مطرانيات وكنائس، لتقديم التهنئة بالعيد.

وأعلن المكتب الإعلامى بديوان عام المحافظة، أنه من المقرر أن يحضر المحافظ قداسًا بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز سمالوط، وآخر بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببنى مزار، والثالث بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمغاغة، والرابع بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمطاى، وذلك فى يوم السبت القادم.

وفى صباح يوم الأحد، يوم العيد، يزور المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا لتقديم التهنئة، ثم الكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة المنيا، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة دير مواس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة ملوى.


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