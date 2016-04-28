وزير الصحة يفتتح مؤتمر أكاديمية القلب والصدر ويؤكد:ندعم المرضى غير القادرين

افتتح وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى مؤتمر أكاديمية جراحة القلب والصدر الأول بطب عين شمس المنعقد فى الفترة من 28 إلى 30 إبريل الجارى برئاسة الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق.

وبحضور الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

وقال وزير الصحة إن الوزارة تقوم بدعم جراحات القلب فى المرضى غير القادرين وجارى إعداد قانون التامين الصحى الجديد لرعاية جميع المرضى غير القادرين حتى يشمل التأمين الصحى الشامل جميع المصريين.

من جانبه أكد الدكتور محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس دعم الكلية لتطوير الأكاديمية واستكمال وتجهيز 6 غرف عمليات فى القريب العاجل.

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