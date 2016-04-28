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بمؤتمر جراحات القلب..زاهى حواس: قلت لأوباما أذنك تشبه المصريين القدماء

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بمؤتمر جراحات القلب..زاهى حواس: قلت لأوباما أذنك تشبه المصريين القدماء بمؤتمر جراحات القلب..زاهى حواس: قلت لأوباما أذنك تشبه المصريين القدماء
أكد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق رئيس مؤتمر أكاديمية جراحة القلب والصدر الأول المنعقد حاليا بالقاهرة فى تصريح خاص لـــ"لليوم السابع"، أن أكاديمية جراحة القلب مشروع عظيم بدأته السيدة هدى طلعت حرب، والتى منحت تبرعا سخيا للأكاديمية، موضحا أن الهدف من هذا العمل القومى أن يكون له امتداد فى الدول العربية والأفريقية، حيث تشكل الخبرات الموجودة بالأكاديمية مصدر هام لتدريب الجراحين فى جميع أنحاء الدول العربية والأفريقية.

وقال سلام خلال افتتاح المؤتمر اليوم إن أهم هدف لهذه الأكاديمية هو المريض غير القادر، موضحا أن الأكاديمية أصبحت أكبر أكاديمية لجراحة القلب بالشرق الأوسط وتعتبر من الأماكن الرائدة عالميا.

وأشار وزير الصحة الأسبق أنه يتم الحصول على قرار علاج من نفقة الدولة لبعض المرضى وبعض الجهات تتبرع للأكاديمية، موضحا أن هناك قصورا فى الإمكانيات المادية وهذا يتطلب زيادة التبرعات حتى تستوعب عدد أكبر من غير القادرين.

من جانبه قال الدكتور أحمد الكردانى أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس نائب رئيس المؤتمر إن المؤتمر يناقش كيفية إعداد جراحى القلب الأكاديمى، وتطوير البحث العلمى فى كما يناقش المؤتمر أحدث تقنيات جراحة القلب والصدر، وأحدث عقاقير علاج أمراض القلب كما يناقش المؤتمر دعم المؤسسات الأهلية والخيرية للمرضى غير القادرين.

يذكر أن الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق قام بإلقاء محاضرة عن تاريخ الفراعنة نالت استحسان الخبراء الأجانب، وكانت عن براعة المصريين القدماء فى التحنيط واكتشاف عدد من المقابر الفرعونية والجهد الذى بذله من أجل التوصل لهذه المقابر وكان أهمها مقبرة توت عنخ آمون، وشرح المشاكل التى حدثت وقت اكتشافها حيث قام الخبير الانجليزى "هاوراد كارتر" بتقطيع المومياء وهو مما سبب تلف مومياء توت عنخ آمون.

وقال حواس إنه خلال مقابلته بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وأثناء إلقاء محاضرة عن الحضارة الفرعونية أوضح للرئيس أوباما أن أذنيه تشبه آذان المصريين القدماء.

يشارك فى المؤتمر 20 خبيرا عالميا فى جراحات القلب من المملكة ودبى وأبو ظبى والإمارات العربية وكندا والولايات المتحدة وفريق كامل من جامعة أكسفورد بإنجلترا ومعظم جراحى القلب والصدر فى مصر.

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مصر 365

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