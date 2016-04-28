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بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحي بإسنا في الأقصر‎

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بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحي بإسنا في الأقصر‎ بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحي بإسنا في الأقصر‎

محطة الصرف الصحي

مراسل «ONA»:

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي رقم “4″ بمركز اسنا جنوب المحافظة تمهيدا لتشغيل محطتي “5″ و “6″ بذات المركز.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن المحافظ، شدد خلال الفترة الماضية على ضرورة ضغط الجداول الزمنية لمشروعات الصرف الصحي والانتهاء منها في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب نجحت في الانتهاء من محطة رقم “4″ التى تخدم محطة رقم “6″ وتعهدت الشركة بالانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار المتبقية بمحطة رقم “6″  بطول 450 متر وتشغيل الشبكة في نهاية شهر مايو المقبل، على أن يتم تسليم محطة 5 في موعد أقصاه نهاية شهر يونيه.

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