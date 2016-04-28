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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالوادي الجديد‎

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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالوادي الجديد‎ بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالوادي الجديد‎

تصادم سيارات – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 7 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات في قرية القصر التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من قسم شرطة الداخلة بوقوع تصادم  بين 3 سيارات بطريق قرية القصر الإسلامية – مدينة موط، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وتبين إصابة كل من “أمير محمد أمير 24 سنة، عماد خضر محمد 42 سنة، نادية سيد عبد الفتاح 55 سنة، منى علي حسن 12 سنة،  نادية خلف الله 35 سنة، علي حسني محمد 48 سنة، فؤاد محمد عبد الرحمن 34 سنة”، وجميعهم مقيمون مركز الداخلة .

جار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة للتحقيق .

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