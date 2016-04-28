إزالة 6 منازل مخالفة ورفع 12 طن قمامة خلال حملتين فى إهناسيا ببنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، برئاسة المحاسب سرور سعد خلال حملة بالتنسيق مع مركز الشرطة، باستخدام المعدات "لودر، سيارات، جرار زراعى" من إزالة 6 منازل تعدى أصحابها بالبناء على أراضى منافع صرف على طريق قرية "قلها"، وذلك بمشاركة مسئولى الإشغالات والصرف المغطى والطرق.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية العواونة دائرة المركز، برئاسة جمال فهمى، وبمشاركة العاملين بقسم الإشغالات، حملة نظافة مكبرة رفعت خلالها 12 طن قمامة من "أمام المدخل البحرى ومحطة المياه وبجوار كوبرى منهرو" بقرية البدينى، بالإضافة إلى إزالة 4 "مطبات" بطريق البدينى منهرو.

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