إنشاء مطبات صناعية وعلامات إرشادية جديدة بالوادى الجديد

قال المهندس مجدى الطماوى، مدير عام مديريه الطرق بالوادى الجديد، إنه جارى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد كاوتشوك وعلامات تحذيريه للمطبات وعين قط لمراكز الخارجة والداخلة وبلاط حيث تقوم الهيئة بالتوريد ويتم التركيب بمعرفه الفنيين المدربين بالمديريه 430 متر طولى مطبات و70 علامه إرشادية و5000 عين قط.

وأضاف الطماوى، فى بيان له اليوم، أن المديرية تواصل تركيب المطبات الصناعية داخل المدن والقرى فى المناطق الاكثر ازدحامًا ومفترقات الطرق بهدف تقليل سرعة السيارات والحد من وقوع الحوادث.

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