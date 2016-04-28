بدء فعاليات اليوم الأخير من منتدى الإسكندرية للإعلام

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الأخير، من الدورة الرابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام، الذى تنظمه مؤسسة الإسكندرية للتنمية الثقافية والسياحية، بالتعاون مع المعهد السويدى.

ويحاضر فى اليوم الأخير بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، عن أشكال المعلومات المختلفة، والإعلامى شريف عامر، فى الجلسة الختامية للمنتدى.

وتضمن المنتدى خلال جلساته عددًا من ورش العمل فى مجال الإعلام وتكنولوجيا المعلومات – يديرها خبراء ومتخصصون فى هذا المجال من 5 دول عربية وأجنبية؛ هى (مصر والسويد وبلجيكا وباكستان والمغرب)، ويشارك نحو 50 مشاركًا من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى مصر.

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