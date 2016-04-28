المرصد السورى: مقتل 140 شخصا فى عمليات القصف على مدينة حلب منذ 6 أيام

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) الخميس، أن نحو 140 مدنيا قتلوا حتى الآن فى عمليات القصف على مدينة حلب بسوريا والمستمرة منذ ستة أيام.

وأوضح المرصد أن 20 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال وطبيب الأطفال الوحيد فى مدينة حلب بالإضافة لطبيبين آخرين وحارسين لمستشفى القدس بحى السكرى، قتلوا جراء قصف لطائرات حربية بمدينة حلب مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن القصف أخرج المستشفى عن الخدمة، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، ووجود مفقودين تحت أنقاض المبانى التى تعرضت للدمار جراء القصف.

على جانب آخر، علم المرصد السورى لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن وحدات حماية الشعب الكردى أشرفت على عملية تبادل لجثة الضابط الروسى الذى قتله تنظيم داعش الارهابى قبل أسابيع فى منطقة تدمر بريف حمص الشرقى، مقابل الإفراج عن قياديين من التنظيم كانت قد أسرتهم الوحدات الكردية خلال اشتباكات ومعارك سابقة جرت بينهما.

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