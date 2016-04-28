أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار

Google+ Print
بالصور.. الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار بالصور.. الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التنمية المنشودة لن تؤتى ثمارها إلا إذا تكاملت جهود مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص، وتمد له يد العون من خلال قانون الاستثمار الموحد ومنظومة من القوانين، مشيرا إلى أنه كلف الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار، ودعم دور جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن هناك مبادرات جديدة لإنشاء مدن صناعية، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة التى توفر فرص العمل، وتساهم فى زيادة الصادرات، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة، ووضعنا خطة شاملة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة للمواطنين والصناعات فى المستقبل".

وأكد الرئيس على أن الدولة تولى اهتماماً للتعليم الفنى لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتخريج عمالة ماهرة تلبى احتياجاته، جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التى لا تعطى بعض المهن احترامها اللائق، مشيراً إلى حرص الدولة على صون حياة وكرامة المصريين على أرضها فى الداخل والخارج.

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (1)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (2)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (3)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (4)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (5)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (6)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (7)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (8)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (9)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (10)

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد العمال (11)

بالأسماء.. عمال وقيادات نقابية يكرمهم السيسى اليوم فى احتفالية عيد العمال

بالصور.. عمال التراحيل تحت شعار"احنا فواعلية بس صنايعية".. تركوا محافظاتهم وافترشوا الأرصفة بحثا عن قوت صغارهم.. وليد: بلدنا صغيرة ومفيش شغل.. وبنقعد على الرصيف من 7 الصبح للمغرب ونفسنا نقدر نعيش

رئيس البرلمان مهنئا السيسي بعيد العمال: وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق النصر

الرئيس السيسى يوجه اليوم كلمة لعمال مصر ويمنح الأوسمة لقدامى النقابيين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس