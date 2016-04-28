بالصور.. الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التنمية المنشودة لن تؤتى ثمارها إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص، وتمد له يد العون من خلال قانون الاستثمار الموحد ومنظومة من القوانين، مشيرا إلى أنه كلف الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار، ودعم دور جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن هناك مبادرات جديدة لإنشاء مدن صناعية، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة التى توفر فرص العمل، وتساهم فى زيادة الصادرات، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة، ووضعنا خطة شاملة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة للمواطنين والصناعات فى المستقبل".

وأكد الرئيس على أن الدولة تولى اهتماماً للتعليم الفنى لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتخريج عمالة ماهرة تلبى احتياجاته، جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التى لا تعطى بعض المهن احترامها اللائق، مشيراً إلى حرص الدولة على صون حياة وكرامة المصريين على أرضها فى الداخل والخارج.

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