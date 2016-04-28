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مران الأهلي – جلسة بين مارتن يول ورمضان صبحي

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مران الأهلي – جلسة بين مارتن يول ورمضان صبحي مران الأهلي – جلسة بين مارتن يول ورمضان صبحي

عقد المدير الفني للأهلي مارتن يول جلسة خاصة خلال مران الفريق الأحمر الذي أقيم يوم الخميس استعدادا لملاقاة حرس الحدود في كأس .

ويواجه الأهلي منافسه حرس الحدود يوم السبت المقبل في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

وحرص المدرب الهولندي على تصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها رمضان صبحي خلال المباريات والعمل على تطوير بعض الجوانب الأخرى.

ويعد رمضان صبحي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مارتن يول مع الأهلي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ويغيب رمضان صبحي عن مباراة الحدود المقبلة بسبب إيقافه لمباراتين من قبل اتحاد الكرة بعد اشتباكه مع صلاح سليمان لاعب إنبي في المباراة قبل الماضية.

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