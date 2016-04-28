حوار في الجول – علاء عبد العال: لم أهرب من الداخلية.. وهذا طموحي مع إنبي

"لم أهرب من الداخلية لقد تركته وهو في مركز جيد بالدوري" هكذا بدأ علاء عبد العال المدير الفني الجديد لإنبي حديثه مع FilGoal.com.

وكان علاء عبد العال قد أعلن في وقت سابق لـFilGoal.com عن موافقته على تدريب إنبي، وأعلن الفريق البترولي من جانبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الخبر. (طالع التفاصيل)

وعن لماذا قرر ترك الداخلية ولم يقم بإكمال اتفاقه مع ظفار العماني بتدريب الفريق وما هو طموحه مع إنبي يتحدث عبد العال لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان المدير الفني الجديد لإنبي.

"لم أهرب من الداخلية لقد رفضت ترك الفريق بنهاية الدور الأول لتمسك الإدارة بي رغم وجود عرض مناسب".

"وأيضا كنت أرغب في ترك الفريق بمركز آمن بجدول الترتيب، أنا خدمت الداخلية لثماني سنوات ولم أقصر في عملي، وطلبت الرحيل عقب مباراة بتروجيت".

"استطعت بمعاونة زملائي وضع الداخلية في مكانة جيدة هذا الموسم والكل تفهم رغبتي بالرحيل وتمنوا لي التوفيق".

"كنت بالفعل في طريقي لتدريب ظفار العماني لكن اختلفت معه في بعض الشروط المادية".

"في ذلك الوقت جاء إلي عرضا جيدا من إنبي فلم أتردد في قبوله".

"هدفي هو إعادة إنبي لسابق عهده وأن نحقق نتائج طيبة ونسير على الطريق الصحيح حتى يكون خير بداية للموسم المقبل".

"خالد متولي المدير الفني السابق لإنبي أحد أبناء النادي وأدى مهمته بكل إخلاص وأكن له الاحترام والتقدير وأشكره على إخلاصه في عمله الفترة الماضية".

"أول اتصال هاتفي سيكون معه لأقوم بتهنئته على ما فعله مع إنبي طوال الفترة الأخيرة".

"اخترت طارق عبد الله لمنصب المدرب العام ومجدي سعد مدرب مساعد وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال وخالد خليل لحراس المرمى مع الإبقاء على الجهاز الإداري والطبي".