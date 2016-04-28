محمود طاهر لـ في الجول: رمضان صبحي ليس للبيع.. ونخطط لربط مارتن يول 10 سنوات

الأهلي يحتل صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك والمدرب الجديد يبدو أنه في الطريق الصحيح. يبدو أن تلك الفترة هي الأفضل لمحمود طاهر رئيس الأهلي منذ توليه منصبه.

محمود طاهر أكد أن رمضان صبحي لاعب الفريق الصاعد ليس للبيع كما يشاع خلال الفترة الأخيرة، فيما أشاد

محمود طاهر صرح لـ FilGoal.com عن بقاء مارتن يول ورحيل رمضان صبحي وجون أنطوي.

وكل ما يلي على لسان محمود طاهر لـ FilGoal.com.

"مواجهة روما فرصة كبيرة واحتكاك قوي.. وبالتأكيد سعداء بمواجهة أندية عالمية كما حدث مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

"مارتن يول مستمر مع الفريق والحديث عن رحيله غير صحيح، بل أننا نخطط لبقاءه مع الفريق لمدة لا تقل عن 10 سنوات ".

"رمضان صبحي ليس للبيع ولا يوجد خطة لبيع أي لاعب حتى المعارين سوف يعودون وبعدها يقرر الجهاز الفني مصيرهم".

"لا نية للتفريط في أحمد الشيخ أو جون أنطوي وكل ما يقال عن ذلك مجرد اجتهادات صحفية".

"الفوز على سموحة مهما لكن اللقب لم يحسم حتى الآن، الصدارة أمر إيجابي للغاية لكن لدينا هدف آخر بخلاف الفوز بالدوري وهو تحقيق رقم طيب بالوصول إلى أكبر عدد من النقاط وأقل عدد من الخسائر أو الأهداف ".

"أرفض نغمة أن الدوري كان في فترة إعارة وسيعود للأهلي. كرة القدم تلعب من أجل التنافس الشريف ولا نرغب في تلاسن أو خروج عن اللياقة مع بقية الأندية التي تربطنا بها علاقات قوية ".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، قبل 10 جولات من النهاية.