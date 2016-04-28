سلطنة عمان تطلق "استراتيجية 2040" لمضاعفة عدد السياح

أعلنت سلطنة عمان ممثلة فى وزارة السياحة خلال سوق السفر العربى فى دبى، عن خططها لمضاعفة أعداد الزوار للسلطنة خلال العقدين المقبلين، وذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للسياحة 2040.

وبحلول هذا العام، تسعى السلطنة لجذب أكثر من 5 ملايين زائر محلى ودولى إلى وجهتها السياحية الفريدة فى منطقة الخليج العربى، وجعل السياحة أحد أبرز مصادر الدخل فى البلد بهدف الإسهام بأكثر من 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت وزارة السياحة العمانية إن استراتيجية النمو، التى تعتمدها لقطاع السياحة ستبنى على مقاربة "مفهوم المواقع المتكاملة" المبتكرة التى ستستحدث مجموعة من التجارب السياحية الفريدة فى مناطق مختلفة من عمان تعكس الثقافة والإرث المحليين، وستبنى فكرة المواقع المتكاملة حول التجربة الساحلية الفريدة لمنطقة مسندم وجبال الحجر ومسار اللبان فى صلالة والثقافة فى مسقط والصحارى، وتتيح خيارات متنوعة من تسهيلات الإقامة والتجارب التى ستجعل من المواقع المتكاملة وجهات مصغّرة بكامل مرافقها ومقوّماتها.

وسيؤدى تطوير هذه المواقع المتكاملة الجديدة دورًا كبيرًا فى خدمة نهج الاستراتيجية السياحية على جذب الزوار من واحدة من أكثر النشاطات السياحية نموًا فى العالم والمتمثّلة فى التوجّه نحو سياحة المغامرات.

ويتيح الإعلان عن الاستراتيجية خريطة الطريق المحددة والمنظّمة للنمو والتوسّع فى المستقبل، ويضمن لقطاع السياحة أن يصبح أحد أبرز الركائز الاقتصادية لمستقبل البلاد، حيث إن سلطنة عمان تمتلك مقوّمات فريدة للسياح، وتتيح لزوارها تنوعًا مذهلًا فى تجربتهم السياحية.

وأعلنت السلطنة على استعدادها للاستفادة من التوجهات السياحية العالمية المتنامية كسياحة المغامرات وضمان أوقات لا تنسى للسياح من منظور ثقافى وبيئى وطبيعى وعائلى، حيث إن الضيافة العمانية تعد ضيافة فريدة، ومفهوم المواقع المتكاملة الجديد سينطلق من هذا الأساس ليساعد على استحداث آلاف الوظائف الجديدة.

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