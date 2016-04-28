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ضبط 100 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطة وقود بدون ترخيص فى حملة بالبحيرة

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ضبط 100 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطة وقود بدون ترخيص فى حملة بالبحيرة ضبط 100 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطة وقود بدون ترخيص فى حملة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، حمـلة تموينية لمراقبة الأسعار بالأسواق وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح. م. م" 39 سنة، صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات بدون ترخيص، كائنة بمركز إدكو، لإدارته الطلمبة بدون ترخيص، وضبط 50000 لتر سولار، و50000 لتر بنزين 80، وضبط "ع.ز. ع" 42 سنة، صاحب مصنع رنجة بمركز الدلنجات، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط طن و20 كيلو رنجة مدخنة.

كما تم ضبط "م.س.ك" 41 سنة، المدير المسئول عن ثلاجة كائنة بالطريق الزراعى السريع مركز كفرالدوار، لحيازته بالثلاجة 303 كيلو سمك سلفر وهورس مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ر. ع. ز" 43 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية، كائن بمدينة الدلنجات، لحيازته 80 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و"ح.ع. م" 43 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن بمدينة أبوالمطامير، لحيازته 50 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.


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