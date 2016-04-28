تمرد الخاسر الوحيد من 30 يونيو| بقلم دعاء خليفة

عندما اجتمع مؤسسي تمرد على مقهى فى وسط البلد يضعون اللبنة الأولى لتأسيس الحملة لم يكن يدور فى خلدهم ما سوف تأول إليه أحوالهم الآن بعد مرور ثلاث سنوات على تللك الجلسة بل كان يملؤهم ايمان قوى أنهم قادرون على إزاحة الفاشية الدينية من الحياة السياسية فى مصر رغم أن أشد المتفائلين من النخب كان يعتقد أن أمام الإخوان ليس اقل من 80 سنة فى سدة الحكم.

قوبلنا فى البداية بالاستخفاف مما نقوم به وأحيان أخرى كان الأمر يصل إلى السخرية من تلك الورقة المكتوبة باللغة الدارجة أن تحرك الشارع للوقوف فى وجة الديكتاتورية، وتعرضنا بسبب تلك الورقة الى محاولات كثير للضرب والإهانة وصلت فى مراحل منها لمحاولات قتل ورغم ذلك هانت أرواحنا علينا وقدمنها بكل حب وأرحيه فداءا لمصر، ولو قدر لنا الله الفشل لكنا الآن فى عداد الموتى المعلقين على مشانق الاخوان ولكن بعون الله وايماننا بما نفعل وصلنا الى كل نجع وقرية وشارع فى مصر والتف الجميع حولنا يشد من أزرنا ويمد لنا يد العون لتكملة المشوار للوصول الى 30 يونيو.

ومن ذلك التاريخ وتمرد بدات منحنى الهبوط الى القاع وأنا أرى هنا أن هذا تم بفعل فاعل، فالذين كانوا يختبئون داخل كهوفهم أصبحوا بقدرة قادر من رموز ثورة يونيو ونسى أو تناسى الجميع الذين كانوا أمام فوهة المدفع، بل الأكثر من ذلك تم اختزال تمرد فى شخص واحد ربما كان هو أكثرنا فهم لمبادئ الانتهازية والوصولية.

نعم عندما كتبنا البيان التأسيسى لحملة تمرد اتفقنا جميعا أننا لن نقبل منصب أو ننافس أحزاب بل أكدنا أننا سنظل عين الشعب على الحكومة اخترنا ان يكون انحيازنا التام للفقراء والمهمشين والمطحونيين من ابناء الشعب، وربما يكون هذا الانحياز لم يعجب البعض فتم التهميش وربما التنكيل ببعضنا، لأنى لا أرى أى مبرر لاستبعاد مؤسسسين تمرد من المشهد السياسى بهذا الطريقة فنحن لم نكن فى يوم من الأيام من الذين تم تدريبهم فى صربيا فاغلبنا لم لم يسافر خارج نطاق محافظته لم يثبت علينا أننا تم تمويلنا باموال منظمات المجتمع المدنى بل على العكس الذين تدور حولهم الشبهات هم من يتصدرون المشهد وتضعهم الحكومة على رجلها.. اذا هناك اتجاه أو هدف للخلاص من تمرد وصانعيها إلا من رحم ربى أو الذي تنطبق عليه الشروط التى رفضها أغلبنا .

هل تصدقون أن أحد مؤسسى تمرد والذى جاب الصعيد كله من أجل جمع الاستمارات ونام فى الشوارع من أجل ذلك يعمل الآن حارس أمن فى إحدى القرى السياحية لرمز من رموز فساد العهد السابق رغم انه يحمل شهادة جامعية “ليسانس حقوق”.

واخر ملئ الفضائيات بكلامه الحماسى ضد الإخوان يهيم على وجهه فى أراضى المحروسة بحثا عن فرصة عمل دون جدوى لأن الجميع يرفض أن يعمل لديه ثائر أى من كان.

أما الطامة الكبرى فالشخص الذى صاغ وثيقة تمرد أدخل السجن بتهمة الانضمام لتنظيم وهمى مهمته حسب أقوال الشرطة هى قلب نظام الحكم وقد كان أبو الطيب المتنبي مصيبا حين وصف مصر بقوله: وكم ذا بمصر من المضحكات.. ولكنه ضحك كالبكاء. وليته طال عمره حتي بلغ عصرنا ليدرك أن مصر ـ حتي بعد الثورة, كما هي لم تتحرك كثيرا عن موقعها.

أما كاتبة هذه السطور فقدت ظلت لثلاث أعوام تدافع عن دولة 3 يوليو بكل ما اؤتيت من قوة وقدمت كل المقترحات والحلول لمساعدة الدوله لحل مشاكل الشباب ايمانا منها بانه الحل وطوق النجاه لما نحلم به، لأن الشباب هما عماد الدولة ومكونها الأساسى وثروتها الحقيقية لكنى اليوم اصبحت على يقين ان الدوله تبتعد على مسافه كبيرة وتحاول بكل طاقتها الابتعاد أكثر عن الشباب وفهم فحوى افكاره وكأنهم العدو الأول لهذه الدوله نعم اصبحنا نختلف كثير مع بعض قرارات وتصرفات النظام ولكننا لن نكون ابدا خونه للوطن كما يدعون فمازلنا رغم الاحباط المصدر الينا عن عمد نعشق تراب هذا الوطن ولن نتركه الا ان يصبح كما نريد .

ظللتم تتحدثون عن تمكين الشباب فى عام الشباب فلماذا لا نجد إلا التخوين والسجن لهؤلاء الشباب بدلا من الحوار والاحتواء لتأهيله للقيادة واستلام الراية لأن هذه الشباب لو لم يكن جدير بالقياده لما نجح فى تغير النظام فى 25 يناير و30 يونيو

ما سبق هو أقل القليل عن المتمردين الخاسر الوحيد من ثورة 30 يونيو الذين سطروا تاريخ جديد لمصر.