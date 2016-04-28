الجامعة العربية تدعو لتعزيز الجهود الإعلامية لمواجهة الإرهاب

دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود الإعلامية لدولها الأعضاء لمواجهة ظاهرة الإرهاب التى باتت تهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم وكذلك العمل على تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وطالب مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فوزى الغويل، فى كلمته الخميس، فى افتتاح أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب بمقر الجامعة العربية برئاسة أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب عبد الخالق يوسف عطية، بضرورة العمل على تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطتها التنفيذية التى يصل مداها لخمس سنوات.

وأكد أهمية استكمال المرئيات الإعلامية للدول العربية بشأن هذه الخطة وسبل تنفيذها من أجل التصدى للإرهاب والتعاون الإعلامى فى هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبد الخالق يوسف عطية فى كلمته أهمية الدور الإعلامى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب والتوعية بمخاطرها والإسهام بقوة فى تجديد الخطاب الدينى لمواجهة عمليات تجنيد الشباب لتبنى الأفكار المتطرفة.

وقال "عطية" أن الإعلام بدوره التقليدى المعروف وبوسائله المعاصرة والحديثة عبر الانترنت لابد أن يكون دوره رائدا فى مواجهة ظاهرة الإرهاب التى استفحلت على المستوى العالمى والتصدى للجماعات والتنظيمات المتطرفة من خلال إعلام تنويرى.

وأكد أهمية الدور الإعلامى عبر الإنترنت لتوعية النشء والشباب من خلال خطاب دينى معتدل ينأى بهم عن العنف والأفكار المتطرفة ويؤكد الجوانب السمحة للدين الإسلامى الحنيف.

ويناقش الإجتماع التوصيات الصادرة عن إجتماع فريق الخبراء الرابع عشر والذى عقد فى عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضى، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة المرحلية لأهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

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