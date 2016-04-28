الصليب الأحمر: حلب على شفا كارثة إنسانية

>قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان إن تصاعد العنف فى مدينة حلب السورية يدفع من يعيشون تحت نيران القصف والتفجيرات إلى شفا كارثة إنسانية.

وأضافت أن المعارك الشرسة التى تندلع فى حلب بين مقاتلى المعارضة والقوات التابعة للحكومة السورية أدت إلى تفاقم محنة عشرات الآلاف من سكان المدينة التى وصفتها اللجنة بأنها واحدة من أكثر المناطق تضررا من القتال فى الصراع المندلع منذ خمسة أعوام.

وقتل العشرات خلال الأسبوع المنصرم مع تكثيف الغارات الجوية الحكومية على مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة وقصف مقاتلى المعارضة أيضا لمناطق سكنية تسيطر عليها الحكومة فى المدينة المقسمة.

و قتل 38 مدنيا على الأقل الخميس فى تبادل قصف بين قوات النظام السورى والفصائل المعارضة فى مدينة حلب فى شمال البلاد، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.



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