أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصليب الأحمر: حلب على شفا كارثة إنسانية

Google+ Print
الصليب الأحمر: حلب على شفا كارثة إنسانية الصليب الأحمر: حلب على شفا كارثة إنسانية

>قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى بيان إن تصاعد العنف فى مدينة حلب السورية يدفع من يعيشون تحت نيران القصف والتفجيرات إلى شفا كارثة إنسانية.

وأضافت أن المعارك الشرسة التى تندلع فى حلب بين مقاتلى المعارضة والقوات التابعة للحكومة السورية أدت إلى تفاقم محنة عشرات الآلاف من سكان المدينة التى وصفتها اللجنة بأنها واحدة من أكثر المناطق تضررا من القتال فى الصراع المندلع منذ خمسة أعوام.

وقتل العشرات خلال الأسبوع المنصرم مع تكثيف الغارات الجوية الحكومية على مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة وقصف مقاتلى المعارضة أيضا لمناطق سكنية تسيطر عليها فى المدينة المقسمة.

و قتل 38 مدنيا على الأقل الخميس فى تبادل قصف بين قوات النظام السورى والفصائل المعارضة فى مدينة حلب فى شمال البلاد، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

حلب على شفا كارثة إنسانية (1)

حلب على شفا كارثة إنسانية (2)

حلب على شفا كارثة إنسانية (3)

حلب على شفا كارثة إنسانية (4)

حلب على شفا كارثة إنسانية (5)

حلب على شفا كارثة إنسانية (6)

حلب على شفا كارثة إنسانية (7)

حلب على شفا كارثة إنسانية (8)

حلب على شفا كارثة إنسانية (9)

حلب على شفا كارثة إنسانية (10)

حلب على شفا كارثة إنسانية (11)

حلب على شفا كارثة إنسانية (12)

حلب على شفا كارثة إنسانية (13)

حلب على شفا كارثة إنسانية (14)

حلب على شفا كارثة إنسانية (15)

حلب على شفا كارثة إنسانية (16)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان