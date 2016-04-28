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إحباط محاولة مستوطنين إسرائيليين لإقامة صلوات تلمودية فى المسجد الأقصى

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إحباط محاولة مستوطنين إسرائيليين لإقامة صلوات تلمودية فى المسجد الأقصى إحباط محاولة مستوطنين إسرائيليين لإقامة صلوات تلمودية فى المسجد الأقصى

> أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس محاولات جديدة من مستوطنين إسرائيليين لإقامة طقوس وشعائر وصلوات تلمودية داخل المسجد، وتم طردهم خارجه، وسط أجواء متوترة.

وقال شهود عيان إن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد من باب المغاربة، عبر مجموعات متتالية ترتدى الزى الدينى التلمودي، تحرسها قوة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال خلال اقتحاماتها وجولاتها الاستفزازية داخله.

وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى - منذ ساعات الصباح - وحددت أعمارهم، ثم تراجعت، ثم منعت دخول المصلين القادمين من أراضى الـ48 إلى الأقصى من باب الأسباط، وواصلت احتجاز بطاقاتهم، خاصة الشبان على البوابات الرئيسة خلال دخولهم إليه.

وتحدث شهود عيان عن أن مجموعة من المستوطنين أدت شعائر وطقوس تلمودية فى سوق القطانين المفضى إلى الأقصى، فى حين أدى المستوطنون رقصات ماجنة وصاخبة لدى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة، تضمنت عبارات عنصرية تدعو لموت العرب، وإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى.

يذكر أن اليوم هو الأخير لعيد "الفصح العبري"، والذى شهد خلال أيامه الماضية موجة من الاقتحامات والمحاولات المتكررة لإقامة طقوس تلمودية فيه، وسط استنفار العاملين فى الأقصى، الذين تابعوا اقتحامات وجولات المستوطنين، وأحبطوا محاولات متكررة لإقامة صلوات يهودية فى الأقصى، فى حين اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المصلين والعاملين فيه، أفرجت عنهم لاحقا، وأبعدت معظمهم عن المسجد والقدس القديمة لفترات متفاوتة.
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مصر 365