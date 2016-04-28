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ضابط الشرطة ينكر اختلافه مع سائق الألف مسكن : «أطلقت علية النار بالخطأ»

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ضابط الشرطة ينكر اختلافه مع سائق الألف مسكن : «أطلقت علية النار بالخطأ» ضابط الشرطة ينكر اختلافه مع سائق الألف مسكن : «أطلقت علية النار بالخطأ»

الضابط المتهم

أنكر ضابط شرطة بالتوثيق والمعلومات، والمتهم بإطلاق النار على سائق بالألف مسكن، في تحقيقات نيابة النزهة اختلافه مع المجني عليه حول دفع الأجرة، مؤكدًا أنه لم يكن يستقل معه السيارة، وكان يركب سيارة أخرى في الموقف، فقام المجني عليه بقطع الطريق على السيارات في الموقف مانعًا مرورها.

وأضاف الضابط أنه ترجل وسائق السيارة التي يستقلها لإقناعه بفتح الطريق  والسماح بمرورهم، إلا أنه رفض، ونشبت بينهم مشاداة كلامية،  قام فيها المجني عليه بالاستعانة بالتباع، وتعدوا عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وأخرى حديد، كما تجمع جميع من في الموقف من سائقين، وأهالي وانهالوا عليه بالصرب المبرح، فقام بإطلاق النار بالخطأ فأصابت الطلقة فخذ المجنى عليه.

استمعت نيابة النزهة لاقوال عدد من شهود العيان فى واقعة اطلاق ضابط شرطة النار على سائق ميكروباص فى منطقة الألف مسكن.
> وقال شهود العيان ان الضابط اتى الى موقف الميكروباص لاخذ سيارة ، وطلب من المجنى عليه أن يصطحبه إلى إحدى المناطق، محددًا الأجرة ، التى لم تعجب سائق السيارة ورفض عرضه، فنشبت بينهما مشاداة كلامية، تطورت الى مشاجرة بالايدى ، حيث تجمع الاهالى والسائقين وابرحوا الضابط ضربا ، فقام بإطلاق النار التى اصابت السائق.

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