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مشيخة الأزهر: ملك البحرين يتعهد ببناء 30 معهدا بالمحافظات

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مشيخة الأزهر: ملك البحرين يتعهد ببناء 30 معهدا بالمحافظات مشيخة الأزهر: ملك البحرين يتعهد ببناء 30 معهدا بالمحافظات
أعلنت مشيخة الأزهر تعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،ببناء ثلاثين معهدًا أزهريا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال استقبال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لملك البحرين .

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حسب بيان لمشيخة الأزهر إن بناء المعاهد الأزهرية يأتى فى إطار دعم رسالة الأزهر الوسطية، ومنهجه القائم على التعايش والتسامح، مضيفًا أن شعب البحرين يقدر الدور الحيوى والمهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف في العناية بالثقافة الإسلامية الأصيلة وإعلاء قيم التسامح والفضيلة والخير.

من جانبه وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، الشكر لملك البحرين على هذه المبادرة الملكية السامية، مؤكدًا أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف البحرين الداعمة للأزهر الشريف وقضايا الأمة العربية، واستمرار لجهودها العظيمة التي تبذلها للحفاظ على الثقافة الإسلامية والهوية العربية.

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