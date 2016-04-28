جهاز الكسب غير المشروع يرفض طلب تصالح زكريا عزمى

قالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، إنها تسلمت تقرير جهاز الكسب غير المشروع حول الطلب المقدم من زكريا عزمى للتصالح، وأن التقرير انتهى إلى رفض طلب التصالح المقدم منه، وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى.

من جانبه، قال جميل سعيد محامى زكريا عزمى، إنه لم يتقدم بطلب للتصالح، وإنما كان الطلب المقدم عبارة عن طلب لرد مبلغ مليون وثمنمائة ألف جنيه غير معلومة المصدر، وشقة بسان استيفانو، وطلب الاطلاع على تصريح باتخاذ صورة رسمية من تقرير الكسب غير المشروع، والتأجيل للاطلاع.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

بدء جلسة إعادة محاكمة زكريا عزمى بقضية "الكسب غير المشروع"