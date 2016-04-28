السيسي ينزل من على المنصة لتكريم عامل من قدامى النقابيين كبار السن

هتف أحد العمال، المشاركين باحتفالية عيد العمل، للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "يا ريس عايز أسلم عليك، فاستجاب له الرئيس وسمح له بمصافحته، واحتضانه، وتقبيل رأسه"، وهتف العمال المشاركون بالاحتفالية: "تحيا مصر .. وربنا معاك يا ريس".

وفى لافتة إنسانية من الرئيس، خلال إلقاء الرئيس كلمته باحتفالية عيد العمال، حرص الرئيس على النزول من على المنصة لتكريم أحد العمال، لمنحه نوط التكريم، وذلك بعد ملاحظته اتكاء العامل على عصا".

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