أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسي ينزل من على المنصة لتكريم عامل من قدامى النقابيين كبار السن

Google+ Print
السيسي ينزل من على المنصة لتكريم عامل من قدامى النقابيين كبار السن السيسي ينزل من على المنصة لتكريم عامل من قدامى النقابيين كبار السن
هتف أحد العمال، المشاركين باحتفالية عيد العمل، للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً: "يا ريس عايز أسلم عليك، فاستجاب له الرئيس وسمح له بمصافحته، واحتضانه، وتقبيل رأسه"، وهتف العمال المشاركون بالاحتفالية: "تحيا .. وربنا معاك يا ريس".

وفى لافتة إنسانية من الرئيس، خلال إلقاء الرئيس كلمته باحتفالية عيد العمال، حرص الرئيس على النزول من على المنصة لتكريم أحد العمال، لمنحه نوط التكريم، وذلك بعد ملاحظته اتكاء العامل على عصا".


>- الرئيس السيسى: كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار

- السيسى يعلن دعم العمال بـ100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"


>- السيسى: نطمح فى تدشين قاعدة صناعية ترفع شعار صنع فى مصر

- الرئيس السيسى: خطة اقتصادية طموحة لتغيير هيكل الإنتاج فى مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس