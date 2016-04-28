السيسى: نطمح فى تدشين قاعدة صناعية ترفع شعار صنع فى مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن احتفال اليوم هو احتفال الشرف والكرامة، موجها حديثه لعمال مصر قائلاً: "أنتم عمال وعاملات مصر وكنتم دائما فى طليعة الحركة الوطنية" .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية، أن مصر فى انتظار المزيد من العمل والإنتاج، ونطمح فى تدشين قاعدة صناعية مصرية ترفع شعار صنع فى مصر.

وقال الرئيس لعمال مصر: "أنتم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج، تحرص على حقوقكم، وتوفير الغطاء التأمينى الاجتماعى والصحى، مؤكدا حرص الدولة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل واستعادة نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشهد الاحتفال الرسمى بعيد العمال، استقبالا حارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور المهندس إبراهيم محلب والمستشار عدلى منصور وشيخ الأزهر وكمال الجنزورى.

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