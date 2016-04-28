باحثون: المرضى النفسيون تتدهور حالتهم بعد جراحة الفخذ

أفاد تحليل أجرى فى الآونة الأخيرة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أكثر عرضة على الأرجح لمضاعفات بعد جراحات استبدال مفاصل الفخذ.

وكتب الفريق الذى أجرى التحليل فى دورية ذا جورنال أوف أرثروبلاستى (تقويم المفاصل) أن هذه المخاطرة الإضافية هى أمر ينبغى على الأطباء والمرضى أن يتناقشوا فيه قبل الجراحة.

ويقول الباحثون إن دراسات سابقة ربطت بين الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى ومضاعفات أكبر بعد الجراحة ونتائج أسوأ بالنسبة للمرضى.

وقال ميتشل كليمنت كبير الباحثين لرويترز هيلث إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أكثر عرضة للمضاعفات بعد جراحات القلب والعمود الفقرى والجراحات العامة.

وقال كليمنت وهو جراح متخصص فى العظام بالمركز الطبى لجامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا الأمريكية "أردنا أن نرى إن كان التأثير ذاته يحدث فى عمليات الاستبدال الكامل لمفاصل الفخذ."

ويشير الباحثون إلى أن عمليات الاستبدال الكامل لمفاصل الفخذ التى تجرى لتخفيف آلام التهاب مفاصل الفخذ عادة ما تكون ناجحة للغاية.

لكن المضاعفات قد تتراوح بين الألم والعدوى والجلطات الدموية والسكتات الدماغية وعدم التئام الجرح الناتج عن الجراحة واضطراب ضربات القلب والسكتات القلبية والفشل الكلوى بالإضافة لتوقف التنفس.

ولتحديد كيف يمكن للمرض النفسى أن يؤثر على شفاء المريض بعد عملية استبدال مفاصل الفخذ حلل الباحثون بيانات من شركة ميديا كير الحكومية للتأمين على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بين عامى 2005 و2011.

وحدد الباحثون 86976 مريضا خضعوا لجراحة استبدال مفاصل الأوراك بالإضافة لتشخصيهم بمرض أو أكثر من الأمراض النفسية الشائعة. ومن بين هذه المجموعة كان 5626 يعانون من الاكتئاب ثنائى القطب وكان 82557 يعانون من الاكتئاب بينما كان 3776 يعانون من مرض الفصام.

وقارن الباحثون هؤلاء المرضى بنحو 590689 شخصا خضعوا لجراحة استبدال مفاصل الأوراك لكنهم لم يكونوا يعانون من أمراض نفسية.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية كانوا على الأرجح أقل من 65 عاما مقارنة بمن لا يعانون من أمراض نفسية. كما اكتشفوا أن النساء تعانين من مشاكل صحية إضافية.

وبعد 3 أشهر من الجراحة كان المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات التى جرت دراستها.

وعلى سبيل المثال فقد كانت الأوراك الصناعية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الانكسار أو التحرك من مكانها.

ولم تكن هناك خلافات تذكر فى النتائج بين من يعانون من الاكتئاب ثنائى القطب والاكتئاب والفصام.