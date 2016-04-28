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أوراق شجرة الزعرور تهدئ الضغط وتخفف الهبوط المرتبط بانقطاع الطمث

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أوراق شجرة الزعرور تهدئ الضغط وتخفف الهبوط المرتبط بانقطاع الطمث أوراق شجرة الزعرور تهدئ الضغط وتخفف الهبوط المرتبط بانقطاع الطمث
أكد عالم الطبيعة الفرنسى تيرى فوليار أن أوراق شجرة (الزعرور) التى تزرع فى أوروبا الشمالية تعالج الهبوط فى ضغط الدم وتخفض من شدة الهبوط المرتبط بمرحلة انقطاع الطمث، وتهدئ من الالتهابات الحادة المرتبطة باختناق اللوزتين والحنجرة كما تعمل على تذويب وتسهيل عملية الهضم ما يساعد فى الرجيم.

وأشار فوليار إلى أن أوراق شجرة (الزعرور) معروف فوائدها منذ القدم فقد كانت تستخدم فى علاج المشكلات الناجمة عن اضطراب وظائف القلب كما كان يتم وضعها على سرير المولود فى روما اعتقادا منهم بأنها تجلب له الحظ وتحمى صحته.

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مصر 365

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