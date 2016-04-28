الكشف على 1455 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية النخيلة فى أسيوط

قال الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المديرية أرسلت قافلة طبية علاجية ضمت عدد من التخصصات المختلفة شارك بها أطباء متخصصون، بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، وتم خلالها الكشف على 1455 مواطنا، وتم عمل ندوات تثقيفية للمواطنين عن الأمراض الموسمية.

وأشار إلى أن مديرية الصحة بأسيوط تواصل إرسال قوافلها العلاجية، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمة العلاجية، خصوصاً فى الظهير الصحراوى والأماكن الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية.

وأضاف "نوح" أن القافلة تضمنت عمل عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لمن يستحق، وتحويل الحالات اللازمة لفحوصات متقدمة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات، فضلاً عن صرف العلاج والأدوية، وعمل تحاليل وأشعات بالمجان دون تحمل المواطن أى مصروفات مادية.

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