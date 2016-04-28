محافظ أسيوط يتفقد فندق مدرسة المتفوقين ومدرسة السلام ويفتتح المركز الصحى بالوليدية

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، ضرورة الاهتمام بالتعليم وتوفير العدد الكافى من المدارس لتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ودعم انشاء مدارس جديدة بكافة قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لإنشاء فندق مدرسة المتفوقين بقرية إسكندرية التحرير التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط يرافقه عبد الفتاح ابوشامة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة ومصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الابنية التعليمية بمركز أسيوط ونبيله على محمود رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حلمى رئيس حى شرق.

وقال الدسوقى، إن فندق مدرسة المتفوقين تبلغ تكلفة انشاؤه ما يقارب 22 مليون جنيه باشراف هيئة الابنية التعليمية كدعم من الدولة لرعاية المتفوقين علميا وتنمية مهاراتهم.

كما تفقد محافظ أسيوط مدرسة السلام للتعليم الاساسى والتى انتهى العمل فيها منذ بداية العام الدراسى الحالى واستقبلت طلابها بالفعل وبلغت تكلفة انشاؤها اكثر من 5 مليون جنيه كما افتتح عملية تفقد مفارق المطار بعد التطوير بتكلفة تصل إلى 500 الف جنيه.

كما افتتح المحافظ المركز الصحى بمنطقة الوليدية التابعه لحى شرق مدينة أسيوط والذى بلغت تكلفة انشاؤه ما يقارب الـ5 مليون جنيه لتقديم خدمة صحية جيدة لصالح اهالى المنطقة.

وقالت نبيلة محمود رئيس مركز أسيوط، إن الافتتاحات تأتى فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق 18 ابريل من كل عام حيث تشهد المحافظة سلسلة من الافتتاحات للعديد من المشروعات السكنية ومشروعات البنية الاساسية بالقرى والنجوع.

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