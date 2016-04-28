نادى متحدى الإعاقة بالمنيا يحصد المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا فوز نادى متحدى الإعاقة بعدد من المراكز المتقدمة فى بطولات الجمهورية، التى شارك فيها فى الفترة من يناير 2015 وحتى أبريل 2016 .

أكد الدكتور زين الأطناوى، رئيس النادى، فى تقرير عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أن النادى شارك خلال شهر أبريل الجارى فى بطولة أفريقيا لكرة السلة للكراسى المتحركة وفاز بالمركز الرابع على مستوى أفريقيا، كما شارك بفريق ألعاب القوى وفريق كرة السلة للكراسى المتحركة وفريق رفع الأثقال فى بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2015-2016 وفاز بالمراكز الأولى المتقدمة والحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وأضاف رئيس النادى، أن فريق رفع الأثقال وفريق تنس الطاولة حصلا على المركز الأول والثانى فى بطولة الجمهورية، التى تم تنظيمها خلال ديسمبر 2015، كما شارك النادى ببطولة كأس مصر للعبتى كرة السلة للكراسى المتحركة وألعاب لأقوى خلال أبريل 2015 وحصل على المراكز الأول والثانى والثالث على مستوى الجمهورية.

وفى الفترة من يناير وحتى مارس 2015 حصل النادى على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية ببطولة الجمهورية فى ألعاب القوى ورفع الأثقال وكرة السلة للكراسى المتحركة بمشاركة 5 لاعبين .

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