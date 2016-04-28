سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يناقش مع رئيس شركة مياه القناة مشاكل الصرف

عقد المهندس أبو السعود جهلان سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والمهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا موسعا لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة سواء إداريا أو فنيا وإيجاد حلول لها فى ضوء الاعتمادات المخصصة وإجراءات المتابعة والبرامج الزمنية، والتأكيد على الالتزام بها، وذلك بحضور رؤساء المراكز والأحياء والقطاعات المختلفة.

وأكد المهندس محمود طه على أن الشركة تسعى دائما لإرضاء المواطن وبذل الجهد من أجل تقديم أعلى جودة، وذلك لن يتم بغير التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والشركة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الموضوعات كافة التى طرحت وسيتم تعامل كل قطاع فيما يخصه بمشاركة الوحدات المحلية فى حلها.

وبعد استعراض الموضوعات فى مراكز الإسماعيلية فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والتل الكبير وأبو صوير والقصاصين والأحياء الثلاثة، أشاد أبو السعود بنتائج الاجتماع وروح المشاركة وأن هذا سيكتمل فى لقاءات قادمة لمتابعة النتائج من أجل أن تكتمل المنظومة.

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