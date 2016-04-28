"صحة المنوفية": زيادة حضانات مستشفى منوف إلى 16 لمواجهة كثرة الحالات

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن أن عدد الحضانات بمستشفى منوف العام ارتفاع إلى 16 حضانة بعد توريد حضانتين اليوم إلى المستشفى من الهيئة العربية للتصنيع كدعم إضافى لقسم الحضانات بالمستشفى.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، فى بيان لها اليوم، أن تشغيل الحضانات بهذه القوة يساعد فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة ولمواجهة كثرة الحالات التى يتم تحويلها للمستشفى.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن المستشفى تستقبل يوميا ما لا يقل عن 12 حالة ولادة قيصرية للنساء الحوامل اللائى يترددن على المستشفى بالإضافة إلى حالات الولادة الطبيعية ونظرا لاختلاف المدة الزمنية التى يقضيها الأطفال داخل الحضانات والتى تصل فى بعض الأحيان لمدة شهر أو أكثر.

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