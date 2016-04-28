أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة المنوفية": زيادة حضانات مستشفى منوف إلى 16 لمواجهة كثرة الحالات

Google+ Print
"صحة المنوفية": زيادة حضانات مستشفى منوف إلى 16 لمواجهة كثرة الحالات "صحة المنوفية": زيادة حضانات مستشفى منوف إلى 16 لمواجهة كثرة الحالات
أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن أن عدد الحضانات بمستشفى منوف العام ارتفاع إلى 16 حضانة بعد توريد حضانتين اليوم إلى المستشفى من الهيئة العربية للتصنيع كدعم إضافى لقسم الحضانات بالمستشفى.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، فى بيان لها اليوم، أن تشغيل الحضانات بهذه القوة يساعد فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة ولمواجهة كثرة الحالات التى يتم تحويلها للمستشفى.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن المستشفى تستقبل يوميا ما لا يقل عن 12 حالة ولادة قيصرية للنساء الحوامل اللائى يترددن على المستشفى بالإضافة إلى حالات الولادة الطبيعية ونظرا لاختلاف المدة الزمنية التى يقضيها الأطفال داخل الحضانات والتى تصل فى بعض الأحيان لمدة شهر أو أكثر.


>محافظة المنوفية ترفع درجة استعدادتها للاحتفال بأعياد الربيع
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365