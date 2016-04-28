مطار شرم الشيخ يستقبل 2456 سائحًا على متن 21 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، 21 رحلة دولية، على متنها 2456 سائحاً من مختلف الجنسيات.

وقال العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 18%.

وأضاف "خضر"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية، على متنها 1593 سائحًا من مختلف الجنسيات، و10 رحلات داخلية على متنها 863 سائحًا مصريًا بإجمالى 2456 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1854سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

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