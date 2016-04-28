أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مطار شرم الشيخ يستقبل 2456 سائحًا على متن 21 رحلة دولية

Google+ Print
مطار شرم الشيخ يستقبل 2456 سائحًا على متن 21 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2456 سائحًا على متن 21 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، 21 رحلة دولية، على متنها 2456 سائحاً من مختلف الجنسيات.

وقال العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 19% والمحافظة 18%.

وأضاف "خضر"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية، على متنها 1593 سائحًا من مختلف الجنسيات، و10 رحلات داخلية على متنها 863 سائحًا مصريًا بإجمالى 2456 سائحًا، وغادر مطار شرم الشيخ 1854سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.


>بالفيديو والصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم يشيد بمعرض أبو رديس للأنشطة الطلابية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما