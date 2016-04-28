نصائح العناية بالثلاجة

يجب تنظيف الثلاجة كلّ أسبوعين، مع الحرص على تفقد المواد الغذائية في داخلها، يومياً، للحفاظ على صلاحيتها.

في ما يأتي، بعض النصائح لتنظيف بالثلاجة:

- يُنزع قابس الثلاجة من المقبس، قبل استهلال عمليّة التنظيف.

- تُخرج الأطعمة الموجودة في داخل الثلاجة، ويتمّ التخلّص من تلك الفاسدة.

- تُستخدم منشفة مبلّلة بمزيج من الماء والخلّ لمسح دواخل الثلاجة، مع إزالة الأدراج والأرفف لجليها.

- تُعاد الأغراض إلى داخل الثلاجة، مع تجنّب تكديس المواد الغذائية في داخلها، ما يعرّضها للتلف بشكل أسرع.

- يوضع القليل من صودا الخبز في الثلاجة، ما يساعد على امتصاص الروائح، ويحول دون تفاعلها مع بعضها البعض.

- تنظّف الثلاجة من الخارج بواسطة الماء والصّابون، ثم تجفّف بفوطة ناعمة.