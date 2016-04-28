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نصائح العناية بالثلاجة

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الخميس 28-04-2016 19:12

يجب تنظيف الثلاجة كلّ أسبوعين، مع الحرص على تفقد المواد الغذائية في داخلها، يومياً، للحفاظ على صلاحيتها.
في ما يأتي، بعض النصائح لتنظيف بالثلاجة:

- يُنزع قابس الثلاجة من المقبس، قبل استهلال عمليّة التنظيف.
- تُخرج الأطعمة الموجودة في داخل الثلاجة، ويتمّ التخلّص من تلك الفاسدة.
- تُستخدم منشفة مبلّلة بمزيج من الماء والخلّ لمسح دواخل الثلاجة، مع إزالة الأدراج والأرفف لجليها.
- تُعاد الأغراض إلى داخل الثلاجة، مع تجنّب تكديس المواد الغذائية في داخلها، ما يعرّضها للتلف بشكل أسرع.
- يوضع القليل من صودا الخبز في الثلاجة، ما يساعد على امتصاص الروائح، ويحول دون تفاعلها مع بعضها البعض.
- تنظّف الثلاجة من الخارج بواسطة الماء والصّابون، ثم تجفّف بفوطة ناعمة.

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سيدتي