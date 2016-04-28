«الإسكان» تعتمد الأحوزة العمرانية لـ3 مدن وعزب 16 مركزًا بـ9 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اليوم الخميس، اعتماد الأحوزة العمرانية لمدينة “السرو” بمحافظة دمياط، ومدينة “ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية، ومدينة “إدكو” بمحافظة البحيرة.

كما أعلنت أيضًا اعتماد الأحوزة العمرانية لبعض العزب والكفور والنجوع، بمركز التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية، ومركز الفشن بمحافظة بنى سويف، ومركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومراكز: “الفيوم، وأبشواى، وسنورس، ويوسف الصديق، وإطسا”، بمحافظة الفيوم، ومراكز”أبو كبير، وفاقوس، وديرب نجم، وأولاد صقر، ومنيا القمح، وههيا”، بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى عزبة محمد أيوب بمركز طما بمحافظة سوهاج، وعزبة الزهراء بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن إعتماد هذه الأحوزة العمرانية، يأتي فى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (58) لسنة 2002 لدراسة، ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية.