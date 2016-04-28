صراع «الوفد» و«المصريين الأحرار»علي الإئتلاف الثاني تحت القبه

تتجه الأنظار تحت القبة إلى حزبى الوفد والمصريين الأحرار بعد إعلان كل طرف نيته فى تشكيل ائتلاف تحت القبة، لوقف سيطرة ائتلاف دعم مصر على مقاليد الأمور بمجلس النواب، وتشكيل ائتلاف تحت القبة ليس بالأمر الهين، حيث حددت اللائحة الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف بـ 25% أى 150 نائب على الأقل، وهو ما نجح ائتلاف دعم مصر فى تحقيقه حيث وصل عدد أعضاءه لـ 300 نائب. وبذلك يصبح المتاح هو تشكيل ائتلاف وحيد تحت القبة فى مواجهة دعم مصر لأن العدد المتبقى لا يسمح بتشكيل ائتلافين، فى ظل تأكيد تكتل 25- 30 عدم انضمامه لأى من الائتلافين بسبب عدم التوافق الفكرى بينهم. مما يعكس وجود منافسة قوية بين الحزبين لجذب النواب خاصة المستقلين منهم، ووصل عدد المنضمين لائتلاف الوفد إلى 100 نائب، ويعكف حاليا على صياغة لائحته ووثيقته السياسية، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

فيما أعلن المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن ائتلافه وصل عدد حتى الآن إلى 120 نائباً، وجارى أيضا إعداد اللائحة. وقالت مصادر إن مصطفى بكرى يسعى للتواصل مع المنسحبين من ائتلاف دعم مصر بعد انتخابات اللجان النوعية لضمهم إلى ائتلاف الوفد، كما أنه تواصل مع تكتل مستقلون 2015 الذى يتزعمه النائب كريم سالم.

وأضافت ، أن عدد من المستقلين المحسوبين على ائتلاف دعم مصر شاركوا فى الاجتماعات التحضيرية الخاصة بائتلاف الوفد، وبالفعل حسموا أمرهم بالمشاركة، ولكن الأمر سيظل حبيس السرية حتى الانتهاء الرسمى من تشكيل الائتلاف.

محمد فؤاد: ائتلاف “الوفد”

وصل إلى 100 نائب حتى الآن وفى هذا السياق، قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حزب الوفد يعكف الآن على صياغة الوثيقة السياسية لائتلاف الأمة المصرية، الذى يسعى الحزب لتكوينه فى البرلمان، بالإضافة إلى إعداد اللائحة الداخلية للائتلاف.

وأضاف “فؤاد” ، إلى أن الائتلاف سينهى كل التفاصيل المتعلقة بتشكيله قبل الإعلان عنه رسميًا، بما فيها صياغة أجندته التشريعية، مؤكدًا أن الجلسات التى تجمع قيادات الائتلاف وأعضائه مستمرة بشكل يومي. وأشار النائب البرلمانى إلى وجود اجتماع الأحد القادم بين عدد من قيادات الائتلاف لحسم عدد من الاشكاليات المطروحة والتى تتعلق بآليات اتخاذ القرار، وتشكيلات المكتب ودور الأحزاب المشاركة، لافتا إلى أن عدد المنضمين إلى الائتلاف وصل إلى 100 عضو حتى الآن. فيما قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية، إن الحزب يعمل بشكل سريع لإنهاء استعدادته للائتلاف البرلمانى، مشيرا إلى أن الحزب يتفاوض مع عدد من الأحزاب والمستقلين.

وأضاف”قورة” ، أن حزب الإصلاح والتنمية الذى يرأسه محمد أنور السادات أقترب من الانضمام إلى الائتلاف، مؤكدا أن الحزب لاقى قبولا كبيرا من جانب النواب المستقلين بمجرد إعلان نتيه عن تأسيس الائتلاف. وأكد أن الحزب يسعى لتكوين ائتلاف يحكمه لائحة تحفظ التوازن بين الجميع ولا تعطى سيطرة لطرف على حساب أخرين، لافتا إلى أن لجنة الائتلاف تعقد اجتماعاتها بصفة دورية ومستمرة، رافضا الإفصاح عن أسماء المنضمين للائتلاف.

“أنور السادات”: نرحب بانضمامنا لائتلاف “الوفد” تحت قبة البرلمان

ومن جانبه، أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه تلقى اتصالات من قيادات حزب الوفد للانضمام لائتلاف الأمة المصرية حين اتخاذ شكله النهائى، موضحًا أن الحزب يرحب بتلك الاتصالات. وأضاف السادات ، أن الاتجاه هو انضمام الكتلة البرلمانية للحزب إليه، مشيرا أن الحزب كان جزء أصيل من تحالف الوفد المصرى قبل انعقاد البرلمان، وهو ما يجعل هناك علاقة جيدة بين الحزبين تسمح بتجديد التحالف.

ونفى السادات أى حديث عن وجود مساومة بينه وبين الحزب بالانضمام إلى ائتلافه فى مقابل فوزه بانتخابات اللجان النوعية.

“المصريين الأحرار”: الحديث عن دخولنا فى معارك مع “الوفد” لازال مبكرًا

ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان منشغل بانتخابات اللجان النوعية، وسيعمل خلال الفترة الراهنة على إعطاء أولويته لتشكيل الائتلاف والتقدم به لمجلس النواب. وأضاف وجيه أن الحزب يؤمن بنجاح الائتلاف نظرًا لقوته ككتلة برلمانية وتأثيره داخل البرلمان، معتبرًا أنه من المبكر الحديث عن الدخول فى معارك مع “الوفد” لاستقطاب شخصيات للائتلاف، مشددًا أن ائتلافهم يسير بشكل جيد وانطباعات النواب تأتى بالاستجابة للانضمام. وأوضح أن الهيئة البرلمانية للحزب عاودت التواصل مع النواب لتشكيل الائتلاف وإعلانه رسمياً.