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10 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطة مياه «الكريمات»

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10 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطة مياه «الكريمات» 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة محطة مياه «الكريمات»

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه جار العمل حاليا على إحلال وتجديد محطة مياه “الكريمات” بتكلفة 10 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءتها لضخ المياه لمدينتى الغردقة ورأس غارب وتصل طاقتها الانتاجية إلى 85 ألف م3/ يوم.

وأوضح يحيى، في بيان صادر عنه اليوم، أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات لتحسين كميات المياه التى يتم ضخها للمواطنين  بالاضافة الى مراقبة كامله لضمان جودتها لتأمين كافة المناطق بالمحافظة من أي أزمات مستقبلية فى المياه مع اتخاذ كافة الاجراءات التى تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أنه إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات إحلال وتجديد لبعض شبكات المياه يتم أيضا استبدال الخطوط القديمة “الاسبستوس”، بخطوط من مواسير” upvc”  جديدة مطابقة للمواصفات المصريه لتقليل الفاقد وتحسين الجودة، والضغط فى شبكات المياه.

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أونا