بالصور.. استخراج أول ترخيص قيادة بوحدة مرور القرنة الجديدة غربى الأقصر

استخرجت وحدة مرور القرنة الجديدة بالبر الغربى بالأقصر، خلال اليومين الماضيين، 14 رخصة قيادة جديدة للمواطنين، فى أول أيام عمل لها بعد افتتاحها الأسبوع الماضى، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، والعقيد محمد صلاح مدير إدارة المرور.

من جانبه أكد المقدم حاتم حمدون، رئيس أقسام التراخيص بإدارة مرور الأقصر، أن العمل يسير بوحدة التراخيص الجديدة بصورة متميزة، وسط سعادة المواطنين بالمستوى التقنى والتكنولوجى العالى داخل وحدة المرور المفتتحة حديثاً.

ويشرف على وحدة المرور بالقرنة غربى محافظة الأقصر الرائد مصطفى عبد الواحد رئيس وحدة مرور البر الغربى، وعدد من الضباط والموظفين بالوحدة، وتم استخراج 14 رخصة تسيير لمواطنين بالقرنة والضبعية حتى الآن، وسط سعادة المواطنين بتسيير وسهولة وسرعة الأداء داخل الوحدة الجديدة.

وكانت قيادات الأجهزة الأمنية ومحافظة الأقصر قد افتتحوا، الأحد الماضى، وحدة مرور البر الغربى بمركز القرنة، التى أقيمت على مساحة 2 فدان بغرض رفع المعاناة عن المواطنين بمركزى ?‏القرنة و‏أرمنت، وتخفيف أعباء ومشقة الانتقال إلى وحدة مرور ‏الأقصر فى البر الشرقى.

- بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور القرنة الجديدة

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