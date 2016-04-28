أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الموافقة على منح 18 درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بجامعة أسيوط

Google+ Print
الموافقة على منح 18 درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بجامعة أسيوط الموافقة على منح 18 درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بجامعة أسيوط
وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، على منح 18درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات منح 18 درجة دكتوراه تشمل 5 درجات بكلية الطب و3 درجات لكليات الحقوق والتربية الرياضية، ودرجتين لكليتى التجارة والزراعة، ودرجة واحدة بكليات التمريض والعلوم والطب البيطرى.

كما وافق المجلس على منح 21 درجة ماجستير شملت 4 درجات بكليتى الزراعة والآداب و3 درجات بكلية الصيدلة والتربية الرياضية ودرجتين بكليات التربية والتجارة والعلوم ودرجة واحدة بكلية الهندسة.

مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 8 أساتذة فى عدد من الكليات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365