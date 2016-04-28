الموافقة على منح 18 درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بجامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، على منح 18درجة دكتوراه و21 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وتضمنت القرارات منح 18 درجة دكتوراه تشمل 5 درجات بكلية الطب و3 درجات لكليات الحقوق والتربية الرياضية، ودرجتين لكليتى التجارة والزراعة، ودرجة واحدة بكليات التمريض والعلوم والطب البيطرى.

كما وافق المجلس على منح 21 درجة ماجستير شملت 4 درجات بكليتى الزراعة والآداب و3 درجات بكلية الصيدلة والتربية الرياضية ودرجتين بكليات التربية والتجارة والعلوم ودرجة واحدة بكلية الهندسة.

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